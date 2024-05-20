Анчелотти определился с планами на Гюлера. Ему подготовили определенную роль, но есть нюансы

Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти решил, что Арда Гюлер останется в клубе и не будет отправлен в аренду. Но это еще не все.

По информации Relevo, Анчелотти хочет, чтобы в следующем сезоне Гюлер играл на позиции плеймейкера. Итальянец видит в нем наследника Луки Модрича и конкурента Джуда Беллингема.

«Для Арды чем ближе к воротам он будет, тем лучше. Он очень эффективен, он забил много голов после малого количества ударов, и у него есть особый талант проявлять себя ближе к воротам, чем дальше от них», − сказал Анчелотти.

Проблема с этим планом заключается в том, что Гюлер может не получить много игрового времени в следующем сезоне, поскольку в иерархии Беллингем находится сильно выше его.

Лука Модрич, скорее всего, останется в команд, что также повлияет на регулярность игры турка.