«Без фанатов мы были бы ничем»: после ничьей с «Вильярреалом» Хоселу обратился к болельщикам «Мадрида»

«Мадрид» не смог удержать преимущество в матче 37-го тура Ла Лиги против «Вильярреала». К началу второго тайма «сливочные» вели со счетом 4:1. Победу у «королевского клуба» украл Серлот, который к своему голу в первом тайме добавил еще три мяча во второй половине встречи.

После матча Хоселу призвал фанатов «Реала» не унывать:

«Пусть болельщики доверяют нам и поддерживают нас, как и прежде. На протяжении всего сезона они помогали нам в достижении результатов, без них мы были бы ничем. Это было особенно заметно в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Поддержка каждого болельщика дойдет до нас, тогда мы сможем выиграть Лигу чемпионов».

В игре с «Вильярреалом» испанец забил свой 18-й гол за «сливочных». Нападающий своим достижением гордится:

«Я доволен и счастлив, ведь каждый мой гол, забитый в этой футболке, особенный. Что касается моих личных результатов, я очень доволен. Сегодня мой гол помог команде заработать одно очко. Понятно, что для побед нужно забивать голы. Счастлив внести свой вклад в командный успех».

Впереди у «королевского клуба» встреча с «Бетисом» – это будет последняя игра в этом сезоне Ла Лиги. А затем команда сможет начать подготовку к матчу с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

Как вам слова Хоселу?