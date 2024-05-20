Гюлер рассказал, как Анчелотти мотивировал весь сезон. У Арды уже 6 мячей в десяти матчах

«Когда я не играл, [Карло] Анчелотти всегда разговаривал со мной. Он говорил мне быть терпеливым, продолжать работать, и тогда придет мое время. Эти слова придали мне уверенности», – сказал Арда Гюлер в интервью Реал Мадрид-ТВ после воскресного матча с «Вильярреалом».

Турок отметился дублем в десятом матче Ла Лиги, доведя бомбардирский счет до шести голов. Похоже, в следующем сезоне мы будем видеть его на поле чаще.