Лука Модрич едет на Евро! Хорват присоединился к ряду игроков «Реала»

Лука Модрич сыграет на Евро за Хорватию. Ветеран получил вызов от тренера сборной Златко Далича и примет участие в турнире, которой пройдет в Германии этим летом. 38-летний Лука уже играл на трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.

Модрич пополнил число футболистов «Реала», которые отправятся в Германию в составе своих национальных команд. Помимо Луки вызовы получили Лунин (Украина), Камавинга, Менди и Тчуамени (Франция), Кроос и Рюдигер (Германия).

Бразилия вызывала Винисиуса, Милитао, Родриго и Эндрика для участия в Кубке Америки. Велика вероятность, что Вальверде присоединится к сборной Уругвая, Беллингем к Англии, а Арда Гюлер к турецкой команде. Не хватает только официальных списков. Карвахаль и Хоселу точно будут в составе сборной Испании, возможно к ним присоединится и Начо.