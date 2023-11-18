В сети вирусится видео, на котором Серхио Рамос отказывается подписывать футболку «Реала».

Твит быстро поднялся в тренды, а в комментариях было много негодований. Но испанец репостнул и все объяснил:

«До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала». А потом появились люди, которые выставляют их на аукцион или продают через Интернет».

Любовь Серхио к «Реалу» вряд ли вызывает сомнения. Он отдал «Мадриду» 16 лет, но похоже, разочаровался в псведо-фанатах.

Похожая ситуация недавно произошла с игроком «Барсы» Жоау Кансело. Португалец подвергся резкой критике за то, что набросился на болельщиков, которые пришли за его подписью. Позже он объяснил, что это были «те же самые люди, которые приходят туда каждый день и потом продают подписанные футболки».