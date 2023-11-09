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«Пике живет в своем мире». Анчелотти ответил бывшему капитану «Барсы»

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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В новом интервью Жерар Пике отличился, заявив, что 14 кубок «Мадрида» в Лиге чемпионов, полученный драматическим образом после ярких камбэков, никто и не вспомнит. После победы в прошедшем матче с «Брагой» Карло Анчелотти ответил бывшему капитану «Барселоны».

«Пике живет в своем мире. Я могу его заверить, что нашу 14 победу в Лиге чемпионов будут помнить всегда. И мы, и болельщики запомним тот турнир на всю жизнь».

Анчелотти также отметил игру Андрея Лунина, экстренно заменившего травмированного Кепу Аррисабалагу в прошедшем матче.

«Кепа почувствовал боль во время тренировки. Ему предстоит медицинское обследование. Мы выставили в стартовом составе Лунина, и он помог команде выиграть матч. Андрей показал отличную игру, еще раз доказав, что у нас сильный состав».

4 комментария

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SAKE01
Пике не живёт своем мире, он лжец просто кто устроил у себя дома разгром после гола Рамоса финале с Атлетиком? Потом за последний 10лет Реал выграл 5 ЛЧ, а Барселона 1 раз, по этому Пике помнит свой последний кубок и этот кубок будет последним еще долго если судить по игре с Шахтером.
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10ZIZU10
Пике прост : мир дверь мяч
Если на английском
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Базука Базука
пикежик гонит: вот что значит барсуковская кровь заливает от ненависти глаза, застилает и туманит разум, заставляя рассуждать абсурдистки!
тот сезон у бланкос был Фантастическим - и три камбэка (против трех еаропейских грандов) заставили весь мир (хейтеров) замолчать, нейтральных - уважительно согласиться с величием королевского клуба, а фанов "умирать" от счастья, плакать от пережитых неповторимых эмоций, заставляющих замирать от ужаса и триумфовать после побед!

пуке действительно оторван от реальности - живёт в придуманных себе путалонских фантазиях.
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Алмаз K
"Так много работы в зале
Но поработай чуточку и с мозгами тоже ...." - Шакира
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