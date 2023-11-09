«Пике живет в своем мире». Анчелотти ответил бывшему капитану «Барсы»

В новом интервью Жерар Пике отличился, заявив, что 14 кубок «Мадрида» в Лиге чемпионов, полученный драматическим образом после ярких камбэков, никто и не вспомнит. После победы в прошедшем матче с «Брагой» Карло Анчелотти ответил бывшему капитану «Барселоны».

«Пике живет в своем мире. Я могу его заверить, что нашу 14 победу в Лиге чемпионов будут помнить всегда. И мы, и болельщики запомним тот турнир на всю жизнь».

Анчелотти также отметил игру Андрея Лунина, экстренно заменившего травмированного Кепу Аррисабалагу в прошедшем матче.

«Кепа почувствовал боль во время тренировки. Ему предстоит медицинское обследование. Мы выставили в стартовом составе Лунина, и он помог команде выиграть матч. Андрей показал отличную игру, еще раз доказав, что у нас сильный состав».