«Пике живет в своем мире». Анчелотти ответил бывшему капитану «Барсы»
В новом интервью Жерар Пике отличился, заявив, что 14 кубок «Мадрида» в Лиге чемпионов, полученный драматическим образом после ярких камбэков, никто и не вспомнит. После победы в прошедшем матче с «Брагой» Карло Анчелотти ответил бывшему капитану «Барселоны».
«Пике живет в своем мире. Я могу его заверить, что нашу 14 победу в Лиге чемпионов будут помнить всегда. И мы, и болельщики запомним тот турнир на всю жизнь».
Анчелотти также отметил игру Андрея Лунина, экстренно заменившего травмированного Кепу Аррисабалагу в прошедшем матче.
«Кепа почувствовал боль во время тренировки. Ему предстоит медицинское обследование. Мы выставили в стартовом составе Лунина, и он помог команде выиграть матч. Андрей показал отличную игру, еще раз доказав, что у нас сильный состав».
Если на английском
тот сезон у бланкос был Фантастическим - и три камбэка (против трех еаропейских грандов) заставили весь мир (хейтеров) замолчать, нейтральных - уважительно согласиться с величием королевского клуба, а фанов "умирать" от счастья, плакать от пережитых неповторимых эмоций, заставляющих замирать от ужаса и триумфовать после побед!
пуке действительно оторван от реальности - живёт в придуманных себе путалонских фантазиях.
Но поработай чуточку и с мозгами тоже ...." - Шакира