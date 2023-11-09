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Карло Анчелотти: «Браим Диас заслуживает играть больше»

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«Браим Диас провел отличный матч: он забил и отработал в обороне», - говорил Карло Анчелотти после матча с «Брагой».

«Что я могу сказать? Только то, что Браим заслуживает играть больше. Каждый футболист вносит свой вклад, все относятся к делу очень серьезно, Браим тоже настоящий профессионал. Он честно заслуживает большего количества времени на поле».

Браим Диас продемонстрировал отличную игру и внес существенный вклад в победу «Мадрида» над «Брагой» (3:0), открыв счет в матче. Испанец надеется, что смог убедить своего тренера и получит больше минут в предстоящих играх.

2 комментария

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corazón blanco
Абсолютно верно, вчера очень здорово себя проявлял. Надеюсь, что будем чаще его видеть в матчах команды. Конечно Браиму не повезло, что Джуд играет на той же позиции, что и он. Но он вполне неплохо может выйти и на фланг.
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Алмаз K
Ответ corazón blanco
Абсолютно верно, вчера очень здорово себя проявлял. Надеюсь, что будем чаще его видеть в матчах команды. Конечно Браиму не повезло, что Джуд играет на той же позиции, что и он. Но он вполне неплохо может выйти и на фланг.
Согласен. Но Джуду в матче с Раио например больше мешал Хоселу, но при этом у него игровой практики намного больше. Да и на позициях бразильцев бы он тоже мог играть, хотя бы на заменах после 60той минуты. Особенно когда Вини начинает увлекаться всем чем угодно, но не футболом.
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