Карло Анчелотти: «Браим Диас заслуживает играть больше»

«Браим Диас провел отличный матч: он забил и отработал в обороне», - говорил Карло Анчелотти после матча с «Брагой».

«Что я могу сказать? Только то, что Браим заслуживает играть больше. Каждый футболист вносит свой вклад, все относятся к делу очень серьезно, Браим тоже настоящий профессионал. Он честно заслуживает большего количества времени на поле».

Браим Диас продемонстрировал отличную игру и внес существенный вклад в победу «Мадрида» над «Брагой» (3:0), открыв счет в матче. Испанец надеется, что смог убедить своего тренера и получит больше минут в предстоящих играх.