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📸 Невозмутимость. Хладнокровная реакция Анчелотти на победный гол Беллингема в класико

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джуд Беллингем на последних минутах матча вырвал для «Мадрида» победу в класико.

Пока футболисты «королевского клуба» и гостевой сектор «Олимпийского стадиона» сходили с ума от нахлынувшей эйфории, Карло Анчелотти оставался спокоен.

Дон Карло даже не стал аплодировать, он невозмутимо двинулся к своей скамейке.

А на тренера уже бежал радостный Давиде Анчелотти. Отец жестом остановил сына, призывая утихомирить эмоции.

Затем итальянец вернулся к бровке и продолжил наблюдать за игрой так, будто ничего не произошло.

Здорово, что Анчелотти остался невозмутим. Ведь через пару минут ему пришлось за руку уводить с поля Винисиуса, который слишком долго и даже провокационно уходил на замену.

А может, Карло просто успел привыкнуть к тому, что Беллингем способен перевернуть ход игры?

1 комментарий

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KANDREYCSKA
Батя после Стамбула, Лиссабона, всего сезона 2022 на такие мелочи как вчера уже не реагирует)) Бизон.
+6
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+6
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