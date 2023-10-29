📸 Невозмутимость. Хладнокровная реакция Анчелотти на победный гол Беллингема в класико
Джуд Беллингем на последних минутах матча вырвал для «Мадрида» победу в класико.
Пока футболисты «королевского клуба» и гостевой сектор «Олимпийского стадиона» сходили с ума от нахлынувшей эйфории, Карло Анчелотти оставался спокоен.
Дон Карло даже не стал аплодировать, он невозмутимо двинулся к своей скамейке.
А на тренера уже бежал радостный Давиде Анчелотти. Отец жестом остановил сына, призывая утихомирить эмоции.
Затем итальянец вернулся к бровке и продолжил наблюдать за игрой так, будто ничего не произошло.
Здорово, что Анчелотти остался невозмутим. Ведь через пару минут ему пришлось за руку уводить с поля Винисиуса, который слишком долго и даже провокационно уходил на замену.
А может, Карло просто успел привыкнуть к тому, что Беллингем способен перевернуть ход игры?
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