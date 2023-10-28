Винисиус слишком активно прощался с трибунами «Барсы». Он получил ускорение от Рафиньи и Анчелотти

Бразильские разборки.

В добавленное ко второму тайму класико время Карло Анчелотти решил убрать с поля Винисиуса Жуниора и выпустить Лукаса Васкеса. Бразилец особо не спешил уходить, попутно аплодируя трибунам домашней арены «Барселоны».

Бразильца догнал его партнер по сборной Рафинья Диас. Сперва он подталкивал его к бровке руками, а затем прописал шикарного пенделя. Жуниор может и отреагировал бы на это в своем стиле, если бы не понял, кто это сделал.

Винисиус какое-то время препирался с четвертым арбитром, высказывал свое недовольство кому-то еще. Пришлось вмешаться Анчелотти, который схватил игрока своей команды за руку и повел к скамейке.

Однако даже сопровождение тренера не успокоило бразильца. Уже находясь в технической зоне он все равно победно махал трибунам.

Неудивительно, что игрок «Мадрида» получил именно такую реакцию, на которую он рассчитывал.