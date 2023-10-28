Гаспачо
Блог

Винисиус слишком активно прощался с трибунами «Барсы». Он получил ускорение от Рафиньи и Анчелотти

Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
болельщики болельщики
Класико Класико
Реал Мадрид Реал Мадрид
Рафинья Диас Рафинья Диас
Барселона Барселона
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Бразильские разборки.

В добавленное ко второму тайму класико время Карло Анчелотти решил убрать с поля Винисиуса Жуниора и выпустить Лукаса Васкеса. Бразилец особо не спешил уходить, попутно аплодируя трибунам домашней арены «Барселоны».

Бразильца догнал его партнер по сборной Рафинья Диас. Сперва он подталкивал его к бровке руками, а затем прописал шикарного пенделя. Жуниор может и отреагировал бы на это в своем стиле, если бы не понял, кто это сделал.

Винисиус какое-то время препирался с четвертым арбитром, высказывал свое недовольство кому-то еще. Пришлось вмешаться Анчелотти, который схватил игрока своей команды за руку и повел к скамейке.

Однако даже сопровождение тренера не успокоило бразильца. Уже находясь в технической зоне он все равно победно махал трибунам.

Неудивительно, что игрок «Мадрида» получил именно такую реакцию, на которую он рассчитывал.

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Хочется высказаться по Вини, всегда был на его стороне, даже в те времена, когда в первых двух сезонов на него шла тонна критики за игру в штрафной. Но то, что происходит сейчас поддерживать нельзя. Винисиус стал провокатором, грубияном и просто начинает уже мешать команде своими действиями. Прямо сейчас он больше похож на игрока Псж, нежели игрока Реала. Самое дикое, что его никто не может остановить. Не представляю, как Реал будет дальше решать проблему с его поведением. Это ненормально.
Я не помню, чтобы он до 23 года так себя вел
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Soton
Мерзость. Не припомню прям сходу действующего футболиста, наподобие этого клоуна.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potapson
Ну и в чём был не прав член совета директоров Барселоны?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aslll Smornov
хз. моё мнение-нечему ему сегодня хвастаться. ничем не запомнился, кроме подобных моментов
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Папа Карло максимально достойно себя повёл. Респект от болелы Барсы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ещё одно доказательство, что он ПРОВОКАТОР!!! весь матч искал причини для конфликта, но не получилось и в конце его действия были направлены именно на то, чтоб кто-то его обозвал… Все это явно и всё это понимают…. Один раз он столкнётся с неприятностями для себя….
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
realfan01
Ответ Абдул Лаваш Балалайка
Комментарий удален модератором
😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kudayberdiev1996@mail.ru
Ответ Aslll Smornov
хз. моё мнение-нечему ему сегодня хвастаться. ничем не запомнился, кроме подобных моментов
Не только у тебя. Браима надо было выпускать всесто него во втором тайме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivang King
Ответ VuNePonimaete
Хочется высказаться по Вини, всегда был на его стороне, даже в те времена, когда в первых двух сезонов на него шла тонна критики за игру в штрафной. Но то, что происходит сейчас поддерживать нельзя. Винисиус стал провокатором, грубияном и просто начинает уже мешать команде своими действиями. Прямо сейчас он больше похож на игрока Псж, нежели игрока Реала. Самое дикое, что его никто не может остановить. Не представляю, как Реал будет дальше решать проблему с его поведением. Это ненормально. Я не помню, чтобы он до 23 года так себя вел
У вини будто серьезная крыша в клубе, возможно в лице переса, иначе не объяснить терпимость тренера, мы наблюдаем за этим уже несколько сезонов, если мы и закрывали глаза на его выходки из-за его результативности, то здесь ее нет и нам ничего не остаётся как его тоже критиковать, как вы и сказали, что долго его защищали, вот я тоже один из тех, но сейчас очень противно стало за этим наблюдать, что касаемо этого матча, действовал очень глупо, так бывает в спорте что соперник в лице араухо технически неудобен, что просто своим дриблингом его не обойти, нет что бы включить мозги и действовать иначе, он как рогатый бьется в стенку, ему в помощь лишь психолог иначе я уверен болельщики начнут освистывать его и гнать с клуба, а зная его ментальность он просто сломается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Ivang King
У вини будто серьезная крыша в клубе, возможно в лице переса, иначе не объяснить терпимость тренера, мы наблюдаем за этим уже несколько сезонов, если мы и закрывали глаза на его выходки из-за его результативности, то здесь ее нет и нам ничего не остаётся как его тоже критиковать, как вы и сказали, что долго его защищали, вот я тоже один из тех, но сейчас очень противно стало за этим наблюдать, что касаемо этого матча, действовал очень глупо, так бывает в спорте что соперник в лице араухо технически неудобен, что просто своим дриблингом его не обойти, нет что бы включить мозги и действовать иначе, он как рогатый бьется в стенку, ему в помощь лишь психолог иначе я уверен болельщики начнут освистывать его и гнать с клуба, а зная его ментальность он просто сломается
Несколько сезонов это сколько? я только с 23 года это вижу, не было такого поведения от него, он мог психовать на то что судья фолы не свистит, это нормально. Но вот как он пнул мяч в сторону трибун или как себя вел уходя с поля, такого раньше не было абсолютно точно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maloy_football@mail.ru
Нельзя так говорить, ну обезя приличная )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maloy_football@mail.ru
Вот сегодня тер стенка была дырявая , он проиграл классико , ГАВИ жалко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дилшод
у Винисиуса игра получился не так уж но Белиннгем Фантастик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СЛИВОЧНЫЙ
Скажу често я вообще орнул с реакции Вини на не супер пупер проведенную игру😅. Да и Анчелочи...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдул Лаваш Балалайка
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivang King
Ответ VuNePonimaete
Несколько сезонов это сколько? я только с 23 года это вижу, не было такого поведения от него, он мог психовать на то что судья фолы не свистит, это нормально. Но вот как он пнул мяч в сторону трибун или как себя вел уходя с поля, такого раньше не было абсолютно точно
Было и в прошлом году подобное, но эта выходка с уходом, тоже наблюдаю впервые, от чего и было стыдно, даже не за него, а за клуб, что в клубе есть такой человек, это поведение его никак не оправдывает, тем более что ведём в счёте, просто противно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Ахметдинов
Ответ VuNePonimaete
Хочется высказаться по Вини, всегда был на его стороне, даже в те времена, когда в первых двух сезонов на него шла тонна критики за игру в штрафной. Но то, что происходит сейчас поддерживать нельзя. Винисиус стал провокатором, грубияном и просто начинает уже мешать команде своими действиями. Прямо сейчас он больше похож на игрока Псж, нежели игрока Реала. Самое дикое, что его никто не может остановить. Не представляю, как Реал будет дальше решать проблему с его поведением. Это ненормально. Я не помню, чтобы он до 23 года так себя вел
так он всегда был такой, просто раньше играл нормально, и мадридцы считали, что соперники пытаются его вывести из себя. а на деле получается, что он просто сам по себе говно в обёртке человека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Рустам Ахметдинов
так он всегда был такой, просто раньше играл нормально, и мадридцы считали, что соперники пытаются его вывести из себя. а на деле получается, что он просто сам по себе говно в обёртке человека
Нет, это неправда. Скинь мне какой-то момент с неадекватным поведение в сезоне 21/22 например. Он в те годы был спокойнее, он не провоцировал соперников. Говорю как есть и не выдумываю. Агрессивно мог реагировать на фолы, да. но это нормальная практика, когда судья не раздают желтые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Potapson
Это не оскорбление, это констатация факта.
Ну Реал про Гави эту констатацию не озвучивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ VuNePonimaete
Гави тоже очень часто себя ведет в похожем стиле, но кто-то из руководства Реал его оскорблял?
В похожем, это в каком? Тоже хлопает трибунам соперников?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёня Кпсс
Ответ СЛИВОЧНЫЙ
Скажу често я вообще орнул с реакции Вини на не супер пупер проведенную игру😅. Да и Анчелочи...
ага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий