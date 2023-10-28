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«Карло его не любит». Фанаты «Реала» уверены, что Анчелотти не выпустит одного игрока даже на секунду

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Мадридский «Реал» уже в Барселоне, где через несколько часов начнется класико. Состав «Реала» предугадать несложно. Однако уже известно, что в основе выйдут Винисиус, Беллингем, Вальверде, Тчуамени и Кепа.

Возможно, именно поэтому болельщики «Реала» не верят, что у Браима Диаса есть хоть какие-то шансы выйти в старте или даже сыграть в сегодняшней игре.

💭: «Анчелотти не может поставить Браима с состав».

💭: «Мы все знаем, кто будет играть у дона Карло, у него есть свои любимые 11 человек. Пока они не травмированы, никаких изменений».

💭: «Этот тренер выпустит Крооса и Модрича и посадит на скамейку запасных Тчуамени Хоселу и Брахима».

💭: «Он никогда не играет с Браимом Диасом, у этого парня есть будущее, но Карло его не любит».

Представляем вашему вниманию предполагаемый состав «Реала»:

6 комментариев

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Мурик07
Ответ Ophiomorph
Прикольно конечно, что в Браима не особо верил Зидан, Пиоли (отказавшись выкупать за 20 лямов), да даже Солари. Но виноват всё равно Анчи. Ситуация как с Пучем: виноваты все кроме игрока.
А какие претензии к Браиму, ну лично у тебя
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Ophiomorph
Прикольно конечно, что в Браима не особо верил Зидан, Пиоли (отказавшись выкупать за 20 лямов), да даже Солари. Но виноват всё равно Анчи. Ситуация как с Пучем: виноваты все кроме игрока.
+3
-3
0
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Rachid
Папа Карло знает - что делает с Браимом:)
0
0
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Ophiomorph
Ответ Мурик07
А какие претензии к Браиму, ну лично у тебя
Он не тянет основу? Иначе бы играл.
+2
-2
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