«Карло его не любит». Фанаты «Реала» уверены, что Анчелотти не выпустит одного игрока даже на секунду

Мадридский «Реал» уже в Барселоне, где через несколько часов начнется класико. Состав «Реала» предугадать несложно. Однако уже известно, что в основе выйдут Винисиус, Беллингем, Вальверде, Тчуамени и Кепа.

Возможно, именно поэтому болельщики «Реала» не верят, что у Браима Диаса есть хоть какие-то шансы выйти в старте или даже сыграть в сегодняшней игре.

💭: «Анчелотти не может поставить Браима с состав».

💭: «Мы все знаем, кто будет играть у дона Карло, у него есть свои любимые 11 человек. Пока они не травмированы, никаких изменений».

💭: «Этот тренер выпустит Крооса и Модрича и посадит на скамейку запасных Тчуамени Хоселу и Брахима».

💭: «Он никогда не играет с Браимом Диасом, у этого парня есть будущее, но Карло его не любит».

Представляем вашему вниманию предполагаемый состав «Реала»: