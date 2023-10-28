«Карло его не любит». Фанаты «Реала» уверены, что Анчелотти не выпустит одного игрока даже на секунду
Мадридский «Реал» уже в Барселоне, где через несколько часов начнется класико. Состав «Реала» предугадать несложно. Однако уже известно, что в основе выйдут Винисиус, Беллингем, Вальверде, Тчуамени и Кепа.
Возможно, именно поэтому болельщики «Реала» не верят, что у Браима Диаса есть хоть какие-то шансы выйти в старте или даже сыграть в сегодняшней игре.
💭: «Анчелотти не может поставить Браима с состав».
💭: «Мы все знаем, кто будет играть у дона Карло, у него есть свои любимые 11 человек. Пока они не травмированы, никаких изменений».
💭: «Этот тренер выпустит Крооса и Модрича и посадит на скамейку запасных Тчуамени Хоселу и Брахима».
💭: «Он никогда не играет с Браимом Диасом, у этого парня есть будущее, но Карло его не любит».
Представляем вашему вниманию предполагаемый состав «Реала»:
6 комментариев