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«Был бы рад играть за «Реал». Лучший бомбардир «Фейеноорда» выразил желание играть в Мадриде

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Его статистика впечатляет.

«Я был бы рад играть за «Мадрид». Это очень большой клуб. Это было бы просто фантастически», − заявил форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес в интервью Элизе Лассо.

В этом сезоне мексиканец набрал шикарную форму. Несколько дней назад в игре против «Аякса» он сделал хет-трик и отдал голевую передачу. Его уже начали сравнивать с Чичарито.

В этом сезоне в восьми матчах Эредивизи он забил 10 голов и отдал 2 передачи. В прошлом сезоне он взял титул вместе с «Фейеноордом», причем случилось это в первый же год в Европе.

Очевидно, что летом «Мадрид» будет искать форварда. Если Килиана Мбаппе привезти не удастся, может стоит рассмотреть 22-летнего мексиканца?

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