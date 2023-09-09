Считает, что команда потреплет нервы.

20 сентября «Мадрид» стартует в Лиге чемпионов сезона-2023/24. В первом же матче «сливочным» предстоит сыграть против главной загадки всего турнира − берлинского «Униона».

Четыре года назад команда Урса Фишера играла во второй Бундеслиге, в первом же сезоне после возвращения достаточно уверено сохранила место в элите, а в прошлом году вышла в Лигу чемпионов, заняв четвертое место.

Летом «Унион» усилился известными и опытными игроками − защитниками Леонардо Бонуччи и Робином Гозенсом, а также форвардом Кевином Фолландом.

Хавбек «Мадрида» Тони Кроос предостерегает свой клуб и болельщиков от недооценки соперника: «Я всех предупреждаю об «Унион Берлин». Я знаю их. И я уже видел некоторые их игры».

На старте сезона «Унион» дважды выиграл 4:1 («Дармштадт» и «Майнц»), а затем уступил «Лейпцигу» (0:3). Команда очень надежно играет в защите и умеет больно кусать соперника.