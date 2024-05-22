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На ком женат Тони Кроос? Джессика не выкладывает откровенных фото, воспитывает троих детей и занимается фондом Тони

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Встречаются с 18 лет.

Тони и Джессика познакомились еще в 2008 году, а в 2013 девушка родила первенца, которого назвали Леон.

Madridistas out & about: #8 Toni Kroos - Jessica Faber

В 2015 году, уже имея двухлетнего сына, Кроос и Джессика Фабер (девичья фамилия девушки) решили тайно пожениться.

Real Madrid Family
Toni Kroos Stiftungsgala: Fußballstar sammelt Spenden mit rund 500 Gästen in Köln | Kölner Stadt-Anzeiger

Сейчас Джессика занимается воспитанием уже троих детей - 20 июля 2016 года у пары родилась дочь Амели, а 26 марта 2019 сын Фин.

Toni y Jessica Kroos presentan a su tercer hijo

Джессика всегда ходила на матчи Крооса, а теперь делает это с детьми.

Джессика Фабер (Тони Кроос). Фотография из альбома Личная жизнь — 188 из 325 | ВКонтакте
RealMadridFamily #Kroos Тони и его семья: девушка Джессика Фабер и сынишка Леон.. | Real Madrid CF | Реал Мадрид | ВКонтакте
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Toni Kroos im GALA-Interview: "Ich weiß, dass es nur Fußball ist" | BRIGITTE.de

У Тони есть благотворительный фонд Toni Kroos Stiftung, который помогает детям с тяжелыми генетическими заболеваниями. Руководит всем Джессика, но Тони не остается в стороне.

Проживает семья на Мальорке, там же Кроос планирует жить и после окончания карьеры. Но это будет уже после финала в Лондоне - нет сомнений, что Джессика с детьми будет на трибунах.

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