8 комментариев

Артем Денисов – о плане, которого придерживаются.

Трансферная кампания «Униона» – одна из самых дерзких в Европе. Клуб сохранил всю основу и еще пригласил Леонардо Бонуччи, Кевина Фолланда, Робина Гозенса.

Бонуччи в «Унионе» – звучит слегка сюрреалистично, но на самом деле звездные новички вписываются в стратегию.

«Унион» – команда с худшим трансферным балансом в Германии в летнее окно

Зафиксируем итоги трансферного окна для «Униона».

Гозенс – рекордная покупка. До этого лидерство делили Йосип Юранович (пришел этой зимой из «Селтика») и Тайво Авонийи (выкуплен летом 2021-го из «Ливерпуля») – по 8,55 млн евро.

Лейте залетел на четвертое место в списке самых дорогих приобретений, но он не новичок – играл за «Унион» в прошлом сезоне в аренде. Фолланд – шестой по дороговизне в клубной истории.

32 млн на все трансферы – «Унион» еще никогда так не закупался. Но траты растут с каждым годом, так что есть тенденция. А вот особенность текущего окна в том, что «Унион» почти никого не продал – в последние пару лет было иначе. Сейчас не продан ни один железный основной игрок прошлого сезона. Ушли либо совсем далекие от старта, либо футболисты ротации.

Но даже с 32 млн «Унион» – лишь восьмая команда Бундеслиги по тратам. Больше заплатили «Бавария» (155 млн), «Лейпциг» (152,5), «Байер» (80,8), «Вольфсбург» (72,5), «Дортмунд» (62), «Айнтрахт» (56,1), «Хоффенхайм» (42,3).

«Унион» выделяется иначе – ни у кого по итогам лета нет настолько отрицательного трансферного баланса. Те, кто много тратил, много и продавали. Перед «Унионом» идет «Байер» с -12,1 млн евро. До «Байера» – «Хоффенхайм» с -6,3 млн. Напоминаем: у «Униона» -29,9.

Анализируем трансферную кампанию. Подписание Бонуччи вполне в стиле «Униона»

Да, без контекста переход уже легендарного защитника и чемпиона Европы в «Унион» смотрится очень необычно. Необычно могут выглядеть и трансферы Гозенса с Фолландом. Но как минимум трансферы Бонуччи и Фолланда легко объясняются трансферной политикой «Униона», проверенной временем.

Первым в русскоязычном футбольном пространстве это подсветил отличный телеграм-канал об «Унионе» Stadtmeister. Трансферы 36-летнего Бонуччи и Фолланда идейно продолжают линию подписаний Кристиана Гентнера (перешел в 34 года свободным агентом), Невена Суботича (в 31 свободным агентом), Макса Крузе (в 32 свободным агентом).

Гентнер, Суботич, Крузе – очень заметные герои для футбольной Германии. Все они приходили в «Унион» свободными агентами после 30 лет. Гентнер и Суботич исполняли роль наставников и опытных бойцов. Крузе пытался реанимировать карьеру, он один из главных весельчаков поколения, который даже без полной реализации потенциала оставался одним из самых талантливых в атаке.

«Унион» становится сильнее, улучшает результаты, и теперь роль Гентнера и Суботича берет еще более значимый для мирового футбола персонаж. Бонуччи. Фолланда можно сопоставить с Крузе – ему тоже нужно перезагрузиться после неудачного сезона в «Монако» со множеством травм.

С Гозенсом ситуация немного другая: Робин мечтает попасть на домашний для Германии Евро-2024, туда он точно не отобрался бы как запасной в «Интере». «Унион» в игровом плане – отличный выбор для Гозенса. И клуб финансово осилил этот трансфер.

По-настоящему необычный факт о летнем трансферном окне «Униона» – минимум свободных агентов (только Бонуччи и вратарь Шволов). Из текущего состава в «Унион» свободными агентами пришли Кевин Беренс, Шералдо Беккер, Робин Кнохе, Рани Хедира, Яник Хаберер, Данило Дуки – больше половины основного состава. В прошлых сезонах в Бундеслиге «Унион» бесплатно подписывал минимум пять игроков. Рекорд – девять свободных агентов летом 2021-го.

Идея «Униона»: за счет свободных агентов на приемлемых зарплатах создать максимально возможную глубину состава для не очень мощной по ресурсам команды. Надо учитывать, что некоторые новички «Униона» не приживаются, не попадают даже в ротацию, не вливаются в жесткую систему Урса Фишера с позиционной дисциплинированностью и высокими требованиями по беговому объему.

Летом 2021-го Тымотеуш Пухач пришел из «Леха» за 2,5 млн евро – у него до сих пор лишь один матч за «Унион» в Бундеслиге. Не тянет по оборонительным навыкам. Милош Пантович тогда же добавился свободным агентом из «Бохума» как один из лучших креативщиков Бундеслиги – часто не попадал в заявку, летом его продали в Бельгию. Леон Даяку (1,5 млн) – два матча. Рик ван Дронгелен (0,5 млн) – нуль матчей. Павел Вшолек (свободный агент) – нуль матчей.

Тренер Урс Фишер с помощью видео часами разбирал с Максом Крузе игровые эпизоды. Мортена Торсбю переучивал с итальянского стиля обороны на немецкий: вместо перекрытия возможных линий передач нужно было прогрессировать в навыках агрессивного отбора с давлением.

Фишер подчеркивает: чтобы заиграть в «Унионе», недостаточно просто много бегать и инициировать единоборства. Тактическая дисциплина, полная готовность выполнять тренерские установки и, ну да, интенсивная беговая работа – вот три пункта, которые ищет в новичках спортивный директор «Униона» Оливер Рунерт. Разумеется, он всегда советуется с Фишером.

Вряд ли «Унион» сильно изменится со звездными новичками

99%, что стилистически «Унион» останется прежним. Мы снова увидим схему с тремя центральными защитниками и колючий средний блок, который за счет компактности, дисциплинированности и агрессии не пустит соперника в штрафную. Точно ждем голов со стандартов – их уже три за три тура, больше всех в Бундеслиге.

Бонуччи, Гозенс и Фолланд выглядят уместно. Бонуччи знаком с защитой в тройке ЦЗ и обладает качественным длинным пасом, который очень востребован в «Унионе». «Одной тренировки было достаточно, чтобы он почувствовал нашу игру», – сказал Фишер.

Гозенс привык закрывать весь левый фланг при трех ЦЗ сзади, может включаться дополнительным форвардом под навесы с противоположного края и угрожать головой после стандартов. Он уже дважды забил за «Унион», так что говорим о фактах, а не о гипотезах.

Фолланд – универсальный форвард, способный и замкнуть навес/прострел, и спуститься глубже для подыгрыша. Техничный нападающий и в то же время боец с хорошими для игрока атаки оборонительными навыками. Правда, иногда перебарщивает – в матче «Униона» против «Лейпцига» перед международной паузой схватил прямую красную.

Другие новички – Крал, Фофана, Ааронсон, Тузар, Кауфманн, Холлербах, Шволов – дают «Униону» необходимую глубину состава для совмещения Бундеслиги и еврокубков. Железный Рани Хедира травмировался перед сезоном – его место занял Крал. Яник Хаберер получил повреждение – нашелся Ааронсон.

Главный пункт «Униона» в программе развития – улучшение фазы владения и общий рост моментов. Да, «Унион» занял 4-е место в Бундеслиге-2022/23, но по ожидаемым очкам был 13-м, и Фишер не издевается над xG-моделями, как некоторые, а признает: команда должна лучше атаковать, больше создавать, иначе результаты ухудшатся. Он рассказывал, что на тренировках «Унион» больше времени уделяет именно работе с мячом, а не защите, как можно подумать. С технически более сильными футболистами вроде Бонуччи и Фолланда есть вероятность прогресса.

Еще «Унион» может стать слегка вариативнее по схеме. Весь прошлый сезон отыграли с 5-3-2, против «Лейпцига» вышли в 5-4-1 с Фолландом и Фофана на флангах атаки. Вроде бы мелочь, но для «Униона», работающего на автоматизмах, это серьезное изменение.

В оригинальных 5-3-2 новички тоже уживаются.

Кажется, только Гозенс моментально закрепится в основе – слишком хорошо вписывается в игровом плане, даже адаптация не нужна. Бонуччи предстоит набрать форму, Фолланду – выиграть конкуренцию.

***

Главная интрига по «Униону» на сезон – как команда перенесет стиль на уровень Лиги чемпионов. «Унион» уже совмещал Бундеслигу и с Лигой конференций, и с Лигой Европы, так что вопрос скорее не в выносливости, а в том, как автоматизированная защита «Униона» справится с «Реалом» и «Наполи» и сможет ли атака уколоть в ответ.

Это интересно даже без учета новичков, но с персонажами вроде Бонуччи будет еще увлекательнее.

Фото: Gettyimages.ru/Boris Streubel, Jörg Halisch, Luciano Lima