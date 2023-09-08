Беллингем перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал» и теперь в каждом матче «королевского клуба» устраивает шоу. Свои голы он отмечает, разведя руки в стороны.

Кстати, в Дортмунде он тоже так делал.

Спортивный мир неизбежно охватила беллингемания. Звезды повторяют жест Джуда. Этим занимаются и его одноклубники, празднуя свои достижения на мировой арене. А совсем недавно за англичанином повторил Карлос Алькарас, который вышел в полуфинал US Open.

Да, спортсмены повторяют именно жест Джуда. Не Месси, не Кантона, а Джуда. В соцсетях под фотографиями своих празднований они отмечают именно футболиста «Мадрида».

Волна беллингемании добралась и до Ромео Бекхэма. «Интер Майами» отдал сына Дэвида в аренду «Брентфорду Б». Ромео поделился в соцсетях своей версией празднования Беллингема, отметив футболиста «королевского клуба».

Джуд пришел в комментарии к Бекхэму-младшему: «Лучшее, что я когда-либо видел».

Интересно, а папа не будет ругаться из-за того, что сын вспомнил Джуда, а не Лео?