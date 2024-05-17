«Мадрид» хочет подписать Мбаппе до Евро, но у клуба будет несколько трудностей. Когда ждать Килиана в «Реале»?

Мбаппе официально объявил, что в конце сезона покинет «ПСЖ». Почти не осталось сомнений, что капитан сборной Франции переберется в «Мадрид». Вопрос лишь в том, когда «королевский клуб» сможет презентовать своего звездного новичка на «Сантьяго Бернабеу».

Как пишет Marca , «сливочные» хотят, чтобы Килиан, обладающий большим влиянием в медиа, отправился на Евро уже в качестве их игрока. Помешать планам Переса и команды может контракт француза с «ПСЖ».

Соглашение Мбаппе с парижанами рассчитано до 30 июня. Евро стартует 14 июня, а Франция свой первый матч на турнире проведет 17 июня. Технически все это время нападающий будет оставаться игроком «ПСЖ». «Реал» может либо получить от «ПСЖ» согласие на трансфер, либо двум клубам придется договариваться о расторжении контракта до начала чемпионата Европы.

Не облегчает задачку и плотный график национальной команды Франции. Дидье Дешам назначил на 29 мая сбор игроков на базе «синих» в Клерфонтене. Отсрочку получат футболисты, которым предстоит сыграть в финалах еврокубков.

Если «сливочным» удастся уладить вопрос с контрактом Мбаппе в «ПСЖ», клубу придется договариваться с Федерацией футбола Франции, чтобы Килиана на день отпустили в Мадрид для подписания контракта и презентации на «Бернабеу». Нужно добавить, что до старта Евро французы проведут товарищеские матчи против Люксембурга (5 июня) и Канады (9 июня). Выцепить Килиана даже на один день будет непросто.

Есть еще одна сложность! По сведениям Marca, «Мадрид» хочет представить Мбаппе в первую неделю июня: после финала Лиги чемпионов и до старта Евро. Вот только свободных дат для презентации новичка на домашней арене «сливочных» не так много. Футбольный сезон заканчивается, а значит, обновленный «Бернабеу» превращается в концертную площадку. Двигать масштабные шоу именитых исполнителей даже ради презентации Мбаппе никто не станет.

Пока некоторые подопечные Анчелотти будут защищать цвета своих сборных, оставшиеся игроки отправятся в тур по США. 31 июля «Мадрид» сыграет с «Миланом», 3 августа – с «Барсой», а завершит свое турне «королевский клуб» 6 августа матчем против «Челси».

«Реал» сообщил, что в тур по Соединенным Штатам отправятся те игроки, которые в составе сборных не пройдут дальше четвертьфиналов Евро и Копа Америка. Получается, дата дебюта Килиана в составе «Мадрида» будет зависеть от того, как далеко пройдет Франция на чемпионате Европы. Финал турнира пройдет в Берлине 14 июля.

Если «сливочным» не удастся оформить трансфер Килиана до Евро, а французы доберутся до полуфинала турнира, мы увидим Мбаппе в составе «Реала» лишь со стартом нового сезона Ла Лиги.

Как думаете, Перес провернет «операцию Мбаппе» до начала чемпионата Европы?