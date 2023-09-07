📸 Теннисист Алькарас повторил празднование Беллингема после победы над Зверевым. Карлос получил похвалу от Джуда
В четвертьфинале US Open Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева. В полуфинале турнира он встретится с Даниилом Медведевым.
Победу испанец отметил в стиле Беллингема. Карлос выложил фото празднование, отметив футболиста «Мадрида».
А Джуд поспешил похвалить теннисиста: «Что за машина! Продолжай, приятель»
Алькарас болеет за «Реал» и периодически напоминает об этом в разговорах с журналистами. Испанец знаком с Беллингемом. Карлос хвалил новичка «королевского клуба» в интервью:
«Он очень талантливый футболист, один из лучших в мире. Я уверен, что на своей позиции Джуд станет лучшим. Очень рад видеть его в команде».
Как вам такое взаимодействие двух звезд мирового спорта?
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