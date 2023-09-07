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📸 Теннисист Алькарас повторил празднование Беллингема после победы над Зверевым. Карлос получил похвалу от Джуда

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В четвертьфинале US Open Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева. В полуфинале турнира он встретится с Даниилом Медведевым.

Победу испанец отметил в стиле Беллингема. Карлос выложил фото празднование, отметив футболиста «Мадрида».

А Джуд поспешил похвалить теннисиста: «Что за машина! Продолжай, приятель»

Алькарас болеет за «Реал» и периодически напоминает об этом в разговорах с журналистами. Испанец знаком с Беллингемом. Карлос хвалил новичка «королевского клуба» в интервью:

«Он очень талантливый футболист, один из лучших в мире. Я уверен, что на своей позиции Джуд станет лучшим. Очень рад видеть его в команде».

Как вам такое взаимодействие двух звезд мирового спорта?

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