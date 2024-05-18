Мбаппе уже сдружился с двумя игроками «Реала». Регулярно переписываются

Килиан Мбаппе начал общаться с некоторыми игроками мадридского «Реала» в преддверии потенциального перехода в июне, сообщает Relevo.

Мбаппе быстро подружился с Винисиусом и Родриго, с которыми встречался на нескольких мероприятиях. Они регулярно переписываются.

Француз хочет выстроить отношения с новыми партнерами еще до того, как приедет в клуб. В этом сезоне раздевалка «Реала» доказала сплоченность и единство, а новые игроки, такие как Джуд Беллингем и Арда Гюлер, легко освоились в команде.

«Реал Мадрид» планирует официально представить Мбаппе после финала Лиги чемпионов.