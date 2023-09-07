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В матче сборной Франции Тчуамени повторил празднование Беллингема. Джуд оценил гол нового одноклубника

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Сборная Франции играет против национальной команды Ирландии в рамках квалификации Евро-2024.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Тчуамени. Поле передачи Мбаппе Орельен одним касанием отправил мяч в дальний угол. Взятие ворот он отпраздновал в стиле Беллингема.

Джуд, находящийся в расположении сборной Англии, следит за успехами своих новых одноклубников на международной арене.

Он репостнул публикацию аккаунта «Мадрида» о голе Тчуамени, подписав: «Что за игрок, чувак».

Здорово, что между подопечными Анчелотти установились теплые отношения.

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