«Мы с ним похожи»: Анчелотти идеально описал характер Крооса

Карло Анчелотти на пресс-конференции перед встречей «Мадрида» и «Вильярреала» в 37-м туре Ла Лиги охарактеризовал личность Тони Крооса:

«Он немец. Мы с ним во многом похожи. Он предпочитает слушать, а не говорить, при этом когда он говорит, то высказывается очень четко. У него нет сомнений, он честен... Мне действительно нравится его натура».

О будущем Тони в «королевском клубе», как и о контракте Модрича, Анчелотти говорить не спешит:

«Я всегда настроен оптимистично. У меня никогда не было проблем с Модричем, мы действительно уважаем друг друга. Он отличный парень, отличный игрок. У меня также отличные отношения с Кроосом, так что мы действительно счастливы. Сейчас мы сфокусированы на предстоящих играх. Говорить о будущем будем после финала [Лиги чемпионов]».

Соглашение Крооса с «Реалом» истекает уже в июне. Но, кажется, ни у кого не осталось сомнений в том, что немец задержится в «Мадриде» еще на сезон.

Как вам характеристика Тони от Анчелотти?