У «Реала» небольшой отпуск, но три игрока продолжают тренироваться. Даже Анчелотти улетел в Италию

Игроки и тренерский штаб «Реала» получили три дня отпуска после разгрома «Алавеса» (5:0). Даже Карло Анчелотти воспользовался редкой возможностью перерыва в плотном графике, чтобы слетать домой в Италию.

Только три игрока продолжают появляться на тренировках во время мини-отпуска. По информации Marca, это Андрей Лунин, Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага.

Безусловно, у каждого вратаря есть свои причины для присутствия на тренировке.

Например, Лунин и Куртуа борются за место в воротах в финале Лиги чемпионов, и каждый стремится доказать состоятельность.

Что касается Кепы, то он надеется получить несколько минут перед возвращением на «Стэмфорд Бридж» в июне. Испанцу тоже нужно показать, что он еще в форме.

До конца сезона осталось три матча.