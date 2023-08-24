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Анчелотти назвал дату, когда он уйдет из «Реала». Но есть один нюанс

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Карло за словом в карман не полезет.

Второе пришествие Анчелотти в «Реал» случилось в 2021 году, и до последнего года слухов о его уходе практически не было. Но недавно все изменилось, так как оказалось, что сборная Бразилии твердо намерена переманить к себе дона Карло.

Сам тренер, как сообщали разнообразные СМИ, очень хочет возглавить «селесао» и стать первым европейцем, добившимся успеха на этом посту. Даже президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родриге подтверждал, что Анчелотти станет тренером сборной в 2024 году:

«Мне очень нравятся стиль и тактические задумки Диниза. Итак, он тренер, чей игровой стиль очень схож со стилем того тренера, который возглавит сборную на Кубке Америки — это Анчелотти».

До сих пор никто не знает, есть ли у босса «Мадрида» какая-то договоренность с бразильцами, и испанское радио Partidazo COPE решило узнать правду у Анчелотти напрямую. В интервью тренера спросили о его будущем, на что итальянец ответил четко:

«Я буду тренировать команду до 1 июля, но я не знаю, какого года. Я еще не определился».

Не поспоришь, Карло, не поспоришь 😄

 

1 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Желательно до 1 июля 24-года. А ещё лучше до 1 Сентября 23-года
+1
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0
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