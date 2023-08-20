19 августа «Сандерленд» в Чемпионшипе обыграл «Ротерхэм» со счетом 2:0. Оба мяча в этой встрече на свой счет записал Джоб Беллингем – младший брат Джуда.

Полузащитник «Реала» сразу после матча Чемпионшипа написал в соцсетях короткое: «Он».

Джуд явно вдохновился успехами младшего брата и вечером того же дня оформил дубль в ворота «Альмерии». После игры полузащитник «Мадрида» написал в соцсетях:

«Получил лучшую мотивацию, которую только мог, наблюдая за тем, как Джоб забивает свои первые голы в профессиональном футболе. Еще одна с трудом заработанная победа, Hala Madrid🤍».

Джоб отметил достижение старшего брата: «Ха-ха двойной дубль, что за день! Правая нога & удар головой X2».

Похоже, у нас появилась целая футбольная династия Беллингемов. Ждем Джоба в «Мадриде»?