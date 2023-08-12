Говорит Мадрид
Блог

Кепа не попал в заявку «Челси» на матч с «Ливерпулем». Скоро «Мадрид» объявит о трансфере

Челси Челси
Клубы Клубы
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Фабрицио Романо
Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Here we go!

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не попал в заявку «синих» на важный матч первого тура против «Ливерпуля».

В основе команды Почеттино вышел новичок Роберт Санчес, которого выписали из «Брайтона», а вторым голкипером заявлен финн Лукас Бергстрем.

По данным итальянца, в скором времени «Мадрид» объявит о том, что Кепа будет их новым вратарем. «Королевский клуб» возьмет его в годовую аренду и по слухам право выкупа прописано не будет.

Команде Анчелотти пришлось выходить на трансферный рынок за вратарем из-за серьезной травмы основного кипера Тибо Куртуа. Он во время тренировки получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на неопределенный срок. Тренер заявил о полном доверии ко второму вратарю Андрею Лунину, но позже клуб все-таки сделал шаги по укреплению одной из главных позиций.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Knyaz Dadiani
😫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий