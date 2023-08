Here we go!

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не попал в заявку «синих» на важный матч первого тура против «Ливерпуля».

В основе команды Почеттино вышел новичок Роберт Санчес, которого выписали из «Брайтона», а вторым голкипером заявлен финн Лукас Бергстрем.

По данным итальянца, в скором времени «Мадрид» объявит о том, что Кепа будет их новым вратарем. «Королевский клуб» возьмет его в годовую аренду и по слухам право выкупа прописано не будет.

Команде Анчелотти пришлось выходить на трансферный рынок за вратарем из-за серьезной травмы основного кипера Тибо Куртуа. Он во время тренировки получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на неопределенный срок. Тренер заявил о полном доверии ко второму вратарю Андрею Лунину, но позже клуб все-таки сделал шаги по укреплению одной из главных позиций.