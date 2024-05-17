«Мадрид» принял решение по Васкесу и Карвахалю. Фабрицио Романо – о будущем защитников «Реала»

Лукас Васкес и Дани Карвахаль продолжат выступать за «королевский клуб», утверждает Фабрицио Романо. Итальянский инсайдер рассказал о будущем защитников «сливочных»:

«Мадридский «Реал» решил приступить к процедуре продления контракта с Лукасом Васкесом, условия будут согласованы в ближайшее время. И клуб, и игрок хотят продолжить сотрудничество.

После этого мадридский «Реал» также обсудит возможность продления контракта с Дани Карвахалем».

Контракт Васкеса истекает уже в июне. В этом сезоне Лукас провел за «сливочных» 35 матчей во всех турнирах, он забил два гола и отдал шесть ассистов. По данным Relevo, «Реал» продлит контракт с 32-летним защитником еще на год.

Соглашение Карвахаля истекает летом 2025 года. На счету Дани в этом сезоне – 39 матчей, пять забитых мячей и пять голевых. Защитник выступает за «королевский клуб» уже 11 лет.

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