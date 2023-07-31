В субботу «Реал Мадрид» потерпел первое поражение, уступив в «класико» 0:3. Однако после трех матчей в США состав «Мадрида» на предстоящий сезон становится все более понятным.

Ферлан Менди, похоже, уступил место Франу Гарсии. За правый фланг обороны конкуренция между ветеранами – Дани Карвахалем и Лукасом Васкесом.

Если Хоселу недоступен «Реал», скорее всего, будет играть с ромбом в полузащите. В этом случае Джуд Беллингем станет атакующей гранью ромба.

Лука Модрич или Эдуардо Камавинга будут действовать ближе к левому флангу полузащиты, а Феде Вальверде традиционно справа. Место опорника – за Орельеном Тчуамени.

Впереди будут играть Винисиус и Родриго, а подменять их – Хоселу и Браим Диас.

Вот как может выглядеть расстановка и состав команды Карло Анчелотти на старт Ла Лиги: