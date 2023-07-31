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Что мы знаем о новом «Реале» после трех игр? Смотрим, с каким составом Анчелотти планирует начать сезон

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В субботу «Реал Мадрид» потерпел первое поражение, уступив в «класико» 0:3. Однако после трех матчей в США состав «Мадрида» на предстоящий сезон становится все более понятным.

Ферлан Менди, похоже, уступил место Франу Гарсии. За правый фланг обороны конкуренция между ветеранами – Дани Карвахалем и Лукасом Васкесом.

Если Хоселу недоступен «Реал», скорее всего, будет играть с ромбом в полузащите. В этом случае Джуд Беллингем станет атакующей гранью ромба.

Лука Модрич или Эдуардо Камавинга будут действовать ближе к левому флангу полузащиты, а Феде Вальверде традиционно справа. Место опорника – за Орельеном Тчуамени.

Впереди будут играть Винисиус и Родриго, а подменять их – Хоселу и Браим Диас.

Вот как может выглядеть расстановка и состав команды Карло Анчелотти на старт Ла Лиги:

1 комментарий

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Rister81
Скажите Анчи что это не Барса 2009-2015 годов,её можно и нужно давить,Реал,который громит Европу,так ужасно играет с ними,условная Бавария уже в первые 10 минут гасит их и громит на лайте.Надеюсь через год придет Нагель и Реал будет играть в агрессивный немецкий футбол,надоело уже смотреть на итальянскую систему в Реале
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