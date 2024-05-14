«Мадрид» принял важное решение по Модричу. Контракт игрока вряд ли продлят

Журналисты Relevo Хорхе Пикон и Родра Ри сообщают, что контракт Луки Модрича с «Мадридом» продлен не будет.

Хорват был бы готов значительно снизить свою зарплату, чтобы остаться еще на один сезон, однако «сливочные» хотят дать больше игрового времени молодым игрокам, в частности, Арде Гулеру, который считается «наследником» 38-летнего футболиста.

В «Мадриде» также считают, что уход Модрича принесет им финансовую выгоду, позволив сделать больше приобретений. Клуб уже готовит особое прощание с легендарным хавбеком.

В 531 матче за «Мадрид» Лука Модрич забил более 100 голов и завоевал 24 трофея.