В общей сложности семь игроков были связаны с «Реалом» контрактами до 30 июня 2023 года.

Здесь мы перечисляем их:

1. Карим Бензема — уехал в Аль-Иттихад.

2. Марко Асенсио — свободный агент, готов перейти в «ПСЖ».

3. Мариано Диас – свободный агент.

4. Тони Кроос – подписал продление до 2024 года.

5. Начо - подписал продление до 2024 года.

6. Дани Себальос — подписал продление до 2027 года.

7. Лука Модрич – решение еще не объявлено. У полузащитника-ветерана есть меньше недели, чтобы принять решение.

Насколько известно на данный момент, Лукита собирается остаться на Бернабеу еще на один сезон.