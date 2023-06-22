Трое уже остались, у одного есть 6 дней, чтобы принять решение: список всех игроков «Реала», контракты которых истекают этим летом
В общей сложности семь игроков были связаны с «Реалом» контрактами до 30 июня 2023 года.
Здесь мы перечисляем их:
1. Карим Бензема — уехал в Аль-Иттихад.
2. Марко Асенсио — свободный агент, готов перейти в «ПСЖ».
3. Мариано Диас – свободный агент.
4. Тони Кроос – подписал продление до 2024 года.
5. Начо - подписал продление до 2024 года.
6. Дани Себальос — подписал продление до 2027 года.
7. Лука Модрич – решение еще не объявлено. У полузащитника-ветерана есть меньше недели, чтобы принять решение.
Насколько известно на данный момент, Лукита собирается остаться на Бернабеу еще на один сезон.
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