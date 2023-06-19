9 комментариев

Лицо тоже засняли.

Напомним, что перед товарищеской игрой Бразилии с Гвинеей охранник на стадионе «Эспаньола» достал из кармана банан, направил на темнокожего советника игрока «Реала» и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».

В сети появилось видео событий, которые происходили сразу же после инцидента.

Сам Винисиус Жуниор остался категорически недоволен отношением к его помощнику на игре.

«Пока я, расчувствовавшись, играл в исторически важной черной футболке, над моим другом насмехались, унижали его на входе на стадион. Отношение к этому огорчает, то, что эта сюрреалистичная сцена случилась, постоянно ставили под сомнение. То, что происходит за кулисами, отвратительно.

Чтобы сделать все это достоянием общественности, я спрашиваю у ответственных лиц: где записи камер наблюдения?»