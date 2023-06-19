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📹Найден охранник, направивший банан на помощника Винисиуса: в сети появилось видео конфликта🤬🤬🤬

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
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Лицо тоже засняли.

Напомним, что перед товарищеской игрой Бразилии с Гвинеей охранник на стадионе «Эспаньола» достал из кармана банан, направил на темнокожего советника игрока «Реала» и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».

В сети появилось видео событий, которые происходили сразу же после инцидента.

Сам Винисиус Жуниор остался категорически недоволен отношением к его помощнику на игре.

«Пока я, расчувствовавшись, играл в исторически важной черной футболке, над моим другом насмехались, унижали его на входе на стадион. Отношение к этому огорчает, то, что эта сюрреалистичная сцена случилась, постоянно ставили под сомнение. То, что происходит за кулисами, отвратительно.

Чтобы сделать все это достоянием общественности, я спрашиваю у ответственных лиц: где записи камер наблюдения?»

9 комментариев

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Superkenguroo
Банан использовался не как указание на расу, а как пистолет.
Дед всё запутал.
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Igor Burlakov
А банан то нашли? Нет улик - нет дела!
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Вячеслав Тотров
если и есть какая-то дискриминация по отношению к чернокожим,то ликвидировать ее таким истеричным поведением,как у Винисиуса и его друга невозможно. скорее получится только разжечь ненависть
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Рахил Тагиев
такое ощущение, есть лица, которые сами провоцируют происходящее через других, чтобы потом начать решать "проблемы" для сталкивания наций, рас
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zip13
в принципе охранники никогда не отличались умом)), если дело конечно не касается сканвордов)
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Геннадий Тимченко
Ответ Superkenguroo
Банан использовался не как указание на расу, а как пистолет. Дед всё запутал.
да, эти деды - часто не соображают, что говорят и делают🤦
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