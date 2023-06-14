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«Фильм об одном из самых важных футболистов в мире»: так Netflix анонсировал документалку о Винисиусе😱😱😱

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Премьера состоится аж через 2 года.

Netflix анонсировал выход документального фильма о Винисиусе. Документалку о вингере «Реала» покажут в 2025 году, футболист также выложил анонсирующий ролик у себя на странице.

«Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год», – написал футболист в соцсетях.

22-летний Винисиус был признан лучшим игроком сезона в «Реале» – у него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей.

2 комментария

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Yen Bedder
Понятно, 3 часа страданий и пафоса (судя по названию)
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Геннадий Чеботарев
это уже бредятина полная. он ещё ни кто а о нем киношки уже снимают. у него в следующем сезоне вообще кукуха поедет.
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