Премьера состоится аж через 2 года.

Netflix анонсировал выход документального фильма о Винисиусе. Документалку о вингере «Реала» покажут в 2025 году, футболист также выложил анонсирующий ролик у себя на странице.

«Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год», – написал футболист в соцсетях.

22-летний Винисиус был признан лучшим игроком сезона в «Реале» – у него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей.