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Что Кейн думает о переезде в Мадрид после новостей о Бензема?

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Marca сообщает, что Харри Кейн является предпочтительным вариантом для «Реала» на замену уходящему Кариму Бензема.

«Лос Бланкос» какое-то время держались подальше от игроков «Тоттенхэма», поскольку «шпоры» чрезвычайно жесткие переговорщики, с чем Мадрид столкнулся при подписании Модрича и Бэйла.

Тем не менее, они уже начали переговоры со «Шпорами» о переходе капитана сборной Англии, поскольку «Тоттенхэм» предпочитает продать его за границу, а не в клуб Премьер-лиги.

Сам Кейн выступает за переход в «Реал», несмотря на более ранние сообщения о том, что он хочет остаться в Англии.

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