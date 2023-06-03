Marca сообщает, что Харри Кейн является предпочтительным вариантом для «Реала» на замену уходящему Кариму Бензема.

«Лос Бланкос» какое-то время держались подальше от игроков «Тоттенхэма», поскольку «шпоры» чрезвычайно жесткие переговорщики, с чем Мадрид столкнулся при подписании Модрича и Бэйла.

Тем не менее, они уже начали переговоры со «Шпорами» о переходе капитана сборной Англии, поскольку «Тоттенхэм» предпочитает продать его за границу, а не в клуб Премьер-лиги.

Сам Кейн выступает за переход в «Реал», несмотря на более ранние сообщения о том, что он хочет остаться в Англии.