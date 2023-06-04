Карим Бензема покинет «Реал» этим летом, это официально подтверждено. Француз сделал блестящую карьеру на «Бернабеу», преодолев невзгоды и зарекомендовав себя как один из лучших игроков клуба.

Вот его статистика:

643 игры

353 гола (2-е место в истории)

165 передач (самый высокий показатель за всю историю)

А вот его награды:

25 трофеев (самый высокий результат с Марсело)

5 лиг чемпионов

4 титула Ла Лиги

3 Кубка Испании

3 Суперкубка Испании

4 Суперкубка УЕФА

5 клубных чемпионатов мира

1 Золотой мяч

Лучший игрок года по версии УЕФА-2021/22 среди мужчин

4 раза становился лучшим игроком сезона «Реала».

Мерси, Карим!