643 игры, 353 гола, «Золотой мяч»: статистика и награды Карима Бензема за 14 лет в «Реале»
Карим Бензема покинет «Реал» этим летом, это официально подтверждено. Француз сделал блестящую карьеру на «Бернабеу», преодолев невзгоды и зарекомендовав себя как один из лучших игроков клуба.
Вот его статистика:
643 игры
353 гола (2-е место в истории)
165 передач (самый высокий показатель за всю историю)
А вот его награды:
25 трофеев (самый высокий результат с Марсело)
5 лиг чемпионов
4 титула Ла Лиги
3 Кубка Испании
3 Суперкубка Испании
4 Суперкубка УЕФА
5 клубных чемпионатов мира
1 Золотой мяч
Лучший игрок года по версии УЕФА-2021/22 среди мужчин
4 раза становился лучшим игроком сезона «Реала».
Мерси, Карим!
P.S. это так грустно(