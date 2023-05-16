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Карло Анчелотти: «Если «Манчестер Сити» забьет, пусть сделает это в начале игры»

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«Мы думаем не только о Холанде. Есть Де Брюйне, Гюндоган, Марез… Это тяжело. Если они и забьют, то пусть это произойдет в первые минуты.

"У нас будет больше времени, чтобы отреагировать», — сказал Карло Анчелотти журналистам.

«Мы все помним, что произошло в прошлом сезоне. Это будет захватывающая игра. Это точно», — добавил босс «белых».

Анчелотти, вероятно, имел в виду, что «Реал» будет чувствовать себя более комфортно, если пропустит первым — все мы помним, сколько камбэков команда провела после отставания.

4 комментария

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Ra_Sa
о*уенный план, учитывая что Реал забив первыми часто забывает что дальше делать
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RMA88
Ответ Андрей Хенто
Да, вот только этот Сити стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном, поэтому не факт, что Мадрид сможет отыграться и не пропустить еще. Надеюсь завтра защитники Мадрида проведут свой лучший матч, особенно это касается Милитао, который так шикарно играл весь сезон, но последний месяц находится просто в отвратительной форме.
Не стоит забывать, что и Реал стал сильнее, особенно некоторые игроки прошлого сезона. На счёт Милитао, у нас всегда есть Рюдигер, в прошлом матче он показал, чего стоит :) Завтра будет захватывающий матч, удачи Реалу! Viva Real! Meta Goal!
+1
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Андрей Хенто
Ответ RMA88
Не стоит забывать, что и Реал стал сильнее, особенно некоторые игроки прошлого сезона. На счёт Милитао, у нас всегда есть Рюдигер, в прошлом матче он показал, чего стоит :) Завтра будет захватывающий матч, удачи Реалу! Viva Real! Meta Goal!
Надежда умирает последней, верим в команду и ждем победы Мадрида. Тем более Сити в этом плане сейчас тяжелее, на них давит груз ожидания требла, а Мадрид в таких матчах, благодаря своему огромному опыту чувствует себя, как рыба в воде.
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Андрей Хенто
Да, вот только этот Сити стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном, поэтому не факт, что Мадрид сможет отыграться и не пропустить еще. Надеюсь завтра защитники Мадрида проведут свой лучший матч, особенно это касается Милитао, который так шикарно играл весь сезон, но последний месяц находится просто в отвратительной форме.
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