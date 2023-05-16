«Мы думаем не только о Холанде. Есть Де Брюйне, Гюндоган, Марез… Это тяжело. Если они и забьют, то пусть это произойдет в первые минуты.

"У нас будет больше времени, чтобы отреагировать», — сказал Карло Анчелотти журналистам.

«Мы все помним, что произошло в прошлом сезоне. Это будет захватывающая игра. Это точно», — добавил босс «белых».

Анчелотти, вероятно, имел в виду, что «Реал» будет чувствовать себя более комфортно, если пропустит первым — все мы помним, сколько камбэков команда провела после отставания.