«Реал Мадрид» опубликовал заявку на субботний матч с «Сельтой» на «Сантьяго Бернабеу». Из отсутствующих только Ферлан Менди и Давид Алаба.

Французский латераль близок к восстановлению после травмы камбаловидной мышцы и надеется успеть вернуться на поле к финалу Кубка Короля.

Австрийский защитник получил разрыв трехглавой мышцы голени в матче с «Челси» и не сможет играть в течение двух недель.

Все остальные футболисты вызваны на завтрашний матч. Хотя Карло Анчелотти, скорее всего, будет ротировать состав, чтобы дать отдохнуть основным игроком матча на «Стэмфорд Бридж».