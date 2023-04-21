Без Менди и Алабы. Заявка «Реала» на матч с «Сельтой»
«Реал Мадрид» опубликовал заявку на субботний матч с «Сельтой» на «Сантьяго Бернабеу». Из отсутствующих только Ферлан Менди и Давид Алаба.
Французский латераль близок к восстановлению после травмы камбаловидной мышцы и надеется успеть вернуться на поле к финалу Кубка Короля.
Австрийский защитник получил разрыв трехглавой мышцы голени в матче с «Челси» и не сможет играть в течение двух недель.
Все остальные футболисты вызваны на завтрашний матч. Хотя Карло Анчелотти, скорее всего, будет ротировать состав, чтобы дать отдохнуть основным игроком матча на «Стэмфорд Бридж».
Себа Тчуа Феде
Начо Рюди Мили Васкес
Стена
Замена: Родриго, Кроос, Модрич, Азар, Мариано!