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Без Менди и Алабы. Заявка «Реала» на матч с «Сельтой»

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«Реал Мадрид» опубликовал заявку на субботний матч с «Сельтой» на «Сантьяго Бернабеу». Из отсутствующих только Ферлан Менди и Давид Алаба.

Французский латераль близок к восстановлению после травмы камбаловидной мышцы и надеется успеть вернуться на поле к финалу Кубка Короля.

Австрийский защитник получил разрыв трехглавой мышцы голени в матче с «Челси» и не сможет играть в течение двух недель.

Все остальные футболисты вызваны на завтрашний матч. Хотя Карло Анчелотти, скорее всего, будет ротировать состав, чтобы дать отдохнуть основным игроком матча на «Стэмфорд Бридж».

 

4 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Лунин, Васкес, Камавинга, Рюдигер, Милитао, Тчуамени, Себальос, Кроос, Азар, Асенсио, Мариано
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Кентуки
Вини Бензема Асенсио
Себа Тчуа Феде
Начо Рюди Мили Васкес
Стена
Замена: Родриго, Кроос, Модрич, Азар, Мариано!
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Akosha Akbarov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лунин, Васкес, Камавинга, Рюдигер, Милитао, Тчуамени, Себальос, Кроос, Азар, Асенсио, Мариано
Место Милитао Начо
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bugi
Ответ Akosha Akbarov
Место Милитао Начо
а почему вместо милитао я не пойму. он что получил травму? дисквалификация?
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