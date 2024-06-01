Гончаренко может возглавить «Ференцварош»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Виктор Гончаренко может возглавить «Ференцварош».

По данным «Спорт-Экспресса», представители тренера из Беларуси предлагают его кандидатуру руководству венгерского клуба.

Гончаренко рассматривали еще до приглашения Станислава Черчесова в декабре 2021 года, но тогда предпочтение отдали экс-тренеру сборной России. Теперь после ухода в «Спартак» Деяна Станковича в «Ференцвароше» опять могут вернуться к кандидатуре Гончаренко.

Напомним, Гончаренко покинул «Урал» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2).

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9 комментариев
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Выведет их в венгерский пердив
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Уйдёт на повышение
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Некислый апгрейд карьеры будет. После вылета в пердив сыграть в ЛЧ не каждый сможет.
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Лучше опять помощником Слуцкера в Китай.
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Ференцварош надеется, что наконец пройдет квалификацию в ЛЧ? Будем следить.
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на багаже Черчесова
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Ответ Максим Столбов
Витька уже никому не нужен, надо обелить репутацию, например на Родине.
Ты имеешь в виду союзное государство ? …Ибо в российск границах его вряд ли пристроят куда ( мож только в фнл)…Так что дорожка в родную Беларусь
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