Виктор Гончаренко может возглавить «Ференцварош».

По данным «Спорт-Экспресса», представители тренера из Беларуси предлагают его кандидатуру руководству венгерского клуба.

Гончаренко рассматривали еще до приглашения Станислава Черчесова в декабре 2021 года, но тогда предпочтение отдали экс-тренеру сборной России. Теперь после ухода в «Спартак» Деяна Станковича в «Ференцвароше» опять могут вернуться к кандидатуре Гончаренко.

Напомним, Гончаренко покинул «Урал» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2).