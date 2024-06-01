Гарет Бэйл – специальный гост финала Лиги чемпионов. Шесть лет назад он оформил, возможно, самый красивый гол в истории финалов ЛЧ. А сегодня будет наблюдать за игрой в роли эксперта.

На интервью перед матчем экс-игрока мадридского «Реала» спросили, кто быстрее – он, Мбаппе или Винисиус? Валлиец ответил красиво:

«Во время моего пика? Я собирался назвать себя, но, думаю, Мбаппе немного быстрее. Мой сын сейчас быстрее меня в 6-летнем возрасте».