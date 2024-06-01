Спустя годы это фото станет культовым: Кроос и Модрич остались после тренировки побить по воротам. 10 лет вместе

В конце последней тренировки «Реала» перед финалом Лиги чемпионов на поле осталось всего три игрока. Тони Кроос и Лука Модрич вместе с Тибо Куртуа тренировались на глазах Карло Анчелотти, и это была их последняя совместная тренировка.

Эта фотография станет культовой спустя годы.

Тони Кроос проведет последний матч за «Реал», он завершит карьеру после Евро. Что касается Луки Модрича, то хорват, скорее всего, останется в команде еще на сезон.

Кроос и Модрич играют вместе 10 лет.