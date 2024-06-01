Винисиус и Родриго приезжают на матчи с особенными чемоданами. Что внутри?

Игроки «Реала» приезжают на игры с дополнительными чемоданами, в которых находится их секретное оружие. И сегодня не исключение.

Вини и Родриго получили специальные бутсы от Nike в преддверии финала Лиги чемпионов. Розово-белые Air Zoom Mercurial Vapor с логотипом VR7, на котором указаны дата и город проведения матча. Такое сочетание цветов может стать настоящей маркетинговой «бомбой», которую будут сопровождать играющие в них бразильцы.

Adidas, являющиеся конкурентами Nike, не стали сидеть молча и ждать успеха оппонентов. В Лондоне уже появились плакаты с изображением Джуда Беллингема и слоганом «You Got This» – знак амбиций и стимул к успеху.

Во время финала Лиги чемпионов мы увидим не только новые бутсы для бразильских звезд, но и новые Predator Беллингема, F50 Хоселу, Predator Mania Japan Blue Менди и Милитао или Adipure 11Pro Тони Крооса с золотыми деталями. «Играйте так, будто никто не смотрит. Даже если весь мир смотрит» – таков слоган Adidas на этот матч.