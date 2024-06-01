«Мне грустно, что ты уходишь». Рамос с 9-летним сыном записали видеообращение для Крооса
Вместе со своим сыном Марко Серхио Рамос записал видеообращение для Тони Крооса перед последней игрой немца за «Реал Мадрид».
Вот что сказал 9-летний Марко:
«Удачи тебе в Лиге чемпионов. Мне грустно, что ты уходишь на пенсию. Ты один из моих любимых игроков».
«Тони, мой брат, удачи тебе завтра», – добавил Серхио.
Ранее Серхио записывал обращение Кроосу после выдающейся игры последнего против «Баварии» в полуфинале.
Тони Кроос уйдет из футбола после предстоящего Евро. За мадридский «Реал» он провел 464 матча.