«Мне грустно, что ты уходишь». Рамос с 9-летним сыном записали видеообращение для Крооса

Вместе со своим сыном Марко Серхио Рамос записал видеообращение для Тони Крооса перед последней игрой немца за «Реал Мадрид».

Вот что сказал 9-летний Марко:

«Удачи тебе в Лиге чемпионов. Мне грустно, что ты уходишь на пенсию. Ты один из моих любимых игроков».

«Тони, мой брат, удачи тебе завтра», – добавил Серхио.

Ранее Серхио записывал обращение Кроосу после выдающейся игры последнего против «Баварии» в полуфинале.

Тони Кроос уйдет из футбола после предстоящего Евро. За мадридский «Реал» он провел 464 матча.