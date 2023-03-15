Если вы начали следить за «Реалом» в эпоху «Галактикос», вам не составит труда назвать имена большинства игроков на фото. Но тот, которого мы обвели, даже если вы давний поклонник, является более сложным вопросом.

Этого человека зовут Франсиско Павон, и его место в нашей современной истории довольно важно.

Еще в 2000 году, когда Флорентино Перес только возглавил клуб, он пообещал следовать принципу «Зиданес и Павонес», подразумевая, что "Мадрид" будет покупать именитых игроков и объединять их с доморощенными талантами.

Павон в то время считался настоящей жемчужиной. Высокий центральный защитник, испанец дебютировал в лиге за первую команду в 2001 году в возрасте 21 года. Несколько недель спустя клуб подписал с ним семилетний контракт и повысил Франсиско до основного состава.

Защитник закончил сезон, сыграв 45 матчей, но в последующие годы его роль уменьшилась, поскольку Перес продолжал подписывать «Зиданеса» даже в защите. В 2007 году «Мадрид» позволил Павону бесплатно покинуть клуб после того, как он не сыграл ни одного матча в лиге в предыдущем сезоне.

Были ли в ту эпоху другие «павоны»? Да, такие игроки, как Оскар Минамбрес, Рауль Браво, Альваро Мехия и Хавьер Портильо, считались очень многообещающими, но у них не было шансов.

В команде «Галактико» действительно были доморощенные игроки, такие как Икер Касильяс, Гути и Рауль, но все они были признанными игроками, когда пришел Перес.