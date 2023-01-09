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Сын Икера Касильяса пошел по стопам отца и уже защищает ворота «Мадрида»

Икер Касильяс Икер Касильяс
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У «Мадрида» подрастает новое поколение: сын Икера Касильяса и Сары Карбонеро уже делает первые шаги в качестве голкипера в одной из младших категорий клуба.

Мартин Касильяс родился 3 января 2014 года (ему только что исполнилось 9 лет), он играет за Бенхамин Б под «13» номером и показывает неплохие результаты: младший Касильяс провел 9 матчей с прошлого октября и его команда выиграла 8 из них, забив 86 голов и пропустив 17.

Напомним, что Икер Касильяс защищал ворота Королевского клуба с 1999 по 2015 год,  5 раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и четырежды – Суперкубок страны, 3 раза побеждал в Лиге чемпионов.

3 комментария

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corazón blanco
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Ответ frog19
После того как Реал обошёлся с Икером, было бы справедливо если бы его сын играл за другую команду.
Как с Касильясом не красиво обошлись? Пришёл Навас, Икер делил с ним игровое время. Икер не хотел мириться с этим, но объективно он уже сдал и уступал Кейлору на тот момент. Прощальная пресс-конференция состоялась. Перешёл в Порту, пригласили португальский клуб на матч Кубка Сантьяго Бернабеу, чтобы Икер провел свой прощальный матч, но из-за того, что Порту играл в квалификации Лиги Чемпионов он не состоялся. Мадрид оплачивал ему зарплату в Порту два сезона, сейчас занимает руководящую должность в Мадриде. Конечно хотелось бы чтобы не так это все закончилось, тем не менее Вы так пишите, как будто его выкинули на мороз и забыли о нем. Хотя это совсем не так.
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frog19
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После того как Реал обошёлся с Икером, было бы справедливо если бы его сын играл за другую команду.
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corazón blanco
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Надеюсь будет династия не хуже, чем у Шмейхеля.
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