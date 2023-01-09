Сын Икера Касильяса пошел по стопам отца и уже защищает ворота «Мадрида»

У «Мадрида» подрастает новое поколение: сын Икера Касильяса и Сары Карбонеро уже делает первые шаги в качестве голкипера в одной из младших категорий клуба.

Мартин Касильяс родился 3 января 2014 года (ему только что исполнилось 9 лет), он играет за Бенхамин Б под «13» номером и показывает неплохие результаты: младший Касильяс провел 9 матчей с прошлого октября и его команда выиграла 8 из них, забив 86 голов и пропустив 17.

Напомним, что Икер Касильяс защищал ворота Королевского клуба с 1999 по 2015 год, 5 раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и четырежды – Суперкубок страны, 3 раза побеждал в Лиге чемпионов.