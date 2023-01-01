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«Трансформация завершена»: фанаты нашли сходство Рюдигера с легендой «Реала» после новой стрижки Антонио

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«Новый год — новый я», — вероятно, подумал Антонио Рюдигер перед тем, как побрить голову и явиться на тренировку «Реала» 1 января.

Ему явно удалось произвести впечатление на раздевалку. Смех Винисиуса на заднем плане говорит сам за себя.

Поклонникам новый образ тоже понравился, они сразу заметили некоторое сходство с Пепе.

WolfRMFC: «Преобразование Рюдигера в Пепе завершено, я не могу дождаться бойни»

Spiros9: «Мы нашли нового Пепе».

Мухакинг: «Братан, пытающийся быть Пепе 2.0»

LeoAlexis: «Он действительно следует своему образцу для подражания (Пепе)»

1 комментарий

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Raul14
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Вини расист))
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