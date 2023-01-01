«Трансформация завершена»: фанаты нашли сходство Рюдигера с легендой «Реала» после новой стрижки Антонио

Ему явно удалось произвести впечатление на раздевалку. Смех Винисиуса на заднем плане говорит сам за себя.

😂El look de Rüdiger está causando sensación en el vestuario del Real Madrid... pic.twitter.com/gcS8cflSyZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 1, 2023