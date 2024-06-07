Кроос заявил, что вернется в «Реал» в роли тренера. И объяснил, почему закончил в 34 года

Тони Кроос ответил на вопросы журналистов о завершении карьеры клубном футболе.

Объясняя, почему он ушел из мадридского «Реала» именно сейчас, Тони сказал:

«Я просто хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, который, наконец, провел свой лучший сезон за «Реал Мадрид». Я сделал это. Я считаю комплиментом, что многие люди считают мой уход ранним».

Кроос также заявил, что однажды вернется в «Мадрид»:

«После завершения карьеры я буду работать в молодежной академии «Реала».