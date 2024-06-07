Эксперты видят в Мбаппе проблему для тактики и раздевалки «Мадрида». Анчелотти уверен, что встроит француза в команду

В прошлый понедельник «Мадрид» официально объявил о переходе Килиана Мбаппе. В последующие дни в Вальдебебасе прошли встречи, на некоторых из которых присутствовал Карло Анчелотти. В четверг он покинул Мадрид, чтобы насладиться отдыхом, но это не означает, что он оторван от происходящего в клубе.

На этих встречах тренер, по данным Marca, говорил прямо: «Как игрок, забивающий по голу за игру, может стать проблемой? Ноль сомнений». Нет сомнений ни у тренерского штаба, ни у директоров, которые, несмотря на все отрицание в прессе, с первого дня понимали, что будущее француза в «Мадриде».

Самые смелые эксперты зашли так далеко, что стали утверждать, что француз в итоге станет проблемой. В Вальдебебасе счастливы и довольны тем, что француз наденет «сливочную» футболку, но они также понимают, что кампания, связанная с нападающим, уже началась, и они готовы встретить ее с полной уверенностью.

За приезд игрока высказались все директора клуба, а вёл его сам Флорентино Перес. Они уверены, что Мбаппе изменит ситуацию, а победный путь «Мадрида» позволит ему занять место, предназначенное для больших звезд. Ему придется делить внимание с другими игроками, особенно с Винисиусом и Беллингемом. Клуб заботится о каждой детали по максимуму. Никакой импровизации не будет.

Президент клуба и генеральный менеджер Хосе Анхель Санчес спокойны, потому что знают: у руля корабля стоит идеальный тренер, который сделает так, чтобы приезд Мбаппе в Вальдебебас был усыпан розами и не встретил на своем пути никаких шипов. Карло Анчелотти не принимал активного участия в переговорах, но он приветствует усилия по привлечению игрока, способного выигрывать матчи. Он не единственный, и он это знает.

Анчелотти и его люди уже работают над тем, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. Они сделали это год назад с Беллингемом и той двухсторонней позицией, которую они придумали для англичанина. Теперь они знают, что естественный отбор внутри команды задаст тон любому возможному отсеву.

Первые официальные матчи в августе станут сигналом для определенных игроков. Штаб хочет избежать сложных ситуаций, и только сама игра поставит каждого футболиста на свое место. Это закон футбола, джунглей и даже жизни.

Винисиус может играть на позиции инсайда и он счастлив выполнить такую роль. Анчелотти четко осознает, что для того, чтобы «Мадрид» работал, бразилец должен быть в ладу с собой и чувствовать свою значимость.