Кроос показал, как должен выглядеть идеальный прощальный матч. 8 лучших фото Тони с финала ЛЧ

Тони Кроос уходит на пенсию после Евро. Он провел свой последний матч за «Реал Мадрид» на «Уэмбли» в прошлую субботу.

Полузащитник ассистировал на победный мяч Дани Карвахаля в финале Лиги чемпионов.

На счету немца 467 выступлений, 28 голов и 99 результативных передач. Четыре титула чемпиона Ла Лиги, один Кубок Испании и пять кубков Лиги чемпионов.

Вот лучшие фотографии с последней игры Крооса за «Мадрид».

Сыграть последний матч на «Уэмбли» – уникальный финиш.

Ассистирует Карвахалю в победном голе.

Празднует с партнерами.

В конце игры Кроос остановился, чтобы получить аплодисменты с трибун «Уэмбли».

И обнял Карло Анчелотти.

В шестой раз.

Последнее празднование с Модричем, играли вместе 10 лет.

Уходить с медалью ЛЧ могут только избранные.