Кроос показал, как должен выглядеть идеальный прощальный матч. 8 лучших фото Тони с финала ЛЧ
Тони Кроос уходит на пенсию после Евро. Он провел свой последний матч за «Реал Мадрид» на «Уэмбли» в прошлую субботу.
Полузащитник ассистировал на победный мяч Дани Карвахаля в финале Лиги чемпионов.
На счету немца 467 выступлений, 28 голов и 99 результативных передач. Четыре титула чемпиона Ла Лиги, один Кубок Испании и пять кубков Лиги чемпионов.
Вот лучшие фотографии с последней игры Крооса за «Мадрид».
Сыграть последний матч на «Уэмбли» – уникальный финиш.
Ассистирует Карвахалю в победном голе.
Празднует с партнерами.
В конце игры Кроос остановился, чтобы получить аплодисменты с трибун «Уэмбли».
И обнял Карло Анчелотти.
В шестой раз.
Последнее празднование с Модричем, играли вместе 10 лет.
Уходить с медалью ЛЧ могут только избранные.