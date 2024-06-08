Беллингем уверенно идет по стопам Зидана. В сборной взял тот же номер, с которым Зизу выиграл все

Сборная Англии представила номера игроков на предстоящем Евро в Германии. Джуд Беллингем выцепил десятку.

еллиПараллель с Зиданом моментально напрашивается: в мадридском «Реале» полузащитник унаследовал пятый номер именно из-за любви к французу. Теперь Джуд идет по стопам Зизу и в национальной команде.

С десяткой Зидан выиграл чемпионат мира, через два года завоевал титул чемпиона Европы, а еще через шесть лет дошел до еще одного финала ЧМ. Ну, вы знаете эту историю.

Посмотрим, как далеко Беллингем сможет зайти с Англией.