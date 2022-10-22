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Стала известна предполагаемая дата возвращения Карима Бензема

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Травма Карима Бензема стала громом среди ясного неба для «Мадрида». В сегодняшнем матче с «Севильей» Королевский клуб будет вынужден сыграть без новоиспеченного обладателя Золотого Мяча.

Согласно официальному заявлению клуба, 34-летний Бензема страдает из-за мышечной усталости – это уже седьмая травма Карима за год.

По данным испанского издания Marca, француз пропустит не только матч с «Севильей», но и встречу с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов на следующей неделе.

«Реал Мадрид» надеется на возвращение Бензема к игре с «Жироной» в следующее воскресенье.

Пожелаем Кариму скорейшего выздоровления!

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