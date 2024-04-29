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Анчелотти ответил на слова Тухеля о голе Гнабри. Папа Карло вспомнил о своем времени у руля «Баварии»

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«Мадрид» прибыл в Мюнхен, где совсем скоро «сливочные» сыграют с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Для Карло Анчелотти матчи с Рекордмайстером, конечно, станут особенными. Итальянец тренировал «Баварию», вместе с которой в 2017 году даже пытался выбить из четвертьфинала ЛЧ «Реал». Тогда по ряду причин Папа Карло не смог справиться с «королевским клубом». В сентябре того же года Анчелотти был уволен с поста главного тренера мюнхенцев.

На пресс-конференции перед грядущей встречей «Мадрида» и «Баварии» Карло заверил, что не намерен мстить своей бывшей команде за увольнение:

«Никакой мести. Мне повезло тренировать «Баварию». Я мог бы остаться в клубе и подольше, но у меня остались действительно хорошие воспоминания о годах, проведенных здесь».

Анчелотти отдал должное Томасу Тухелю и «Баварии»:

«Он [Тухель] замечательный тренер, он великолепен на тактическом уровне. Я испытываю к нему большое уважение и симпатию.

Мы очень уважаем «Баварию». Они были великолепны в матче с «Арсеналом», мы смотрим на эти игры, а не на их сезон в Бундеслиге. Нужно учитывать их историю в Лиге чемпионов, это важный фактор. «Бавария» и «Реал» – две очень сильные команды. В обеих командах есть очень быстрые игроки. Обе команды могут играть по-разному, по разным схемам».

Тухель уверен, что Серж Гнабри забьет в противостоянии с «Мадридом». Папа Карло прокомментировал слова немца:

«Серж Гнабри может забивать голы, как и Джамал Мусиала, Харри Кейн или Лерой Сане. У Винисиуса также больше шансов забить, чем у Ферлана Менди. Мы с большим уважением относимся к нападающим «Баварии». У них есть игроки самого высокого класса».

Журналисты попытались поговорить с Анчелотти на немецком, но Карло признался, что уже забыл этот язык. Но тренер отметил, что ему понравилось жить в Мюнхене:

«Извините, я уже забыл немецкий. Но у меня отличные воспоминания о Мюнхене! Это прекрасный город для жизни. Но вот немецкий не засел у меня в голове, мой сын говорит на немецком гораздо лучше, он отлично говорит на немецком».

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдет на «Альянц Арене» уже 30 апреля.

Какой прогноз даете на первую встречу команд?

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