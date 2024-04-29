📸🎥 «Мадрид» спокоен перед матчем с «Баварией». Футболисты сыграли в камень, ножницы, бумага на «Альянц Арене»
Совсем скоро «Бавария» и «Мадрид» проведут первый матч полуфинала Лиги чемпионов.
«Сливочные» прибыли в Мюнхен за день до игры. На пресс-конференции выступили Анчелотти и Вальверде. Папа Карло вспомнил о своем времени на посту главного тренера «Баварии».
Когда формальности остались позади, «королевский клуб» отправился на «Альянц Арену», где провел тренировку. Анчелотти дал подопечным установки.
Команда, кажется, находится в хорошем настроении.
Никаких нервов. Футболисты «Реала» даже сыграли в камень, ножницы, бумага.
Но все же тренер сосредоточен.
У Тони Крооса много воспоминаний, связанных с «Альянц Ареной».
Джуд Беллингем тоже не раз бывал на стадионе «Баварии».
Стартовый свисток на «Альянц Арене» будет дан в 22:00 по московскому времени.
А какой у вас настрой перед матчем? Спокойны, как и подопечные Анчелотти?
Но волнение есть, так как без доли волнения ты не победишь, нужно на игру выходить с эмоциями