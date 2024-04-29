Клеман Тюрпен рассудит уже седьмой матч «Реала» в ЛЧ - с французом на поле у «сливочных» только победы

Клеман Тюрпен рассудит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Баварией», который состоится 30 апреля на «Альянц Арене».

Для французского арбитра это будет седьмая игра «Мадрида» в главном европейском турнире. Все предыдущие шесть матчей с Тюрпеном на поле «Реал» выиграл.

«Реал Мадрид» 4-0 «Лудогорец» (групповой этап 2014/15) «Рома» 0-2 «Реал Мадрид» (групповой этап 2018/19) «Реал Мадрид» 3-2 «Интер» (групповой этап 2020/21) «Челси» 1-3 «Реал Мадрид» (четвертьфинал 2021/22) «Ливерпуль»0-1«Реал Мадрид» (финал 2021/22) «Наполи» 2-3 «Реал Мадрид» (групповой этап 2023/24)

У Тюрпена также богатый опыт работы и на играх «Баварии»: у немцев пять побед и три ничьи в матчах с французским арбитром. Последний раз Тюрпен пересекался с мюнхенцами в прошлом сезоне в Германии во время встречи с «Манчестер Сити» (1:1).